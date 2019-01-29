مذكرة تفاهم بين جمعية إنسان ومكتب ناصر الدعيجي للمحاماة

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان ) مذكرة تفاهم مع مكتب ناصر عبد الرزاق الدعيجي للمحاماة والاستشارات القانونية ، ووقع الاتفاقية عن الجمعية الأستاذ/ صالح بن عبد الله اليوسف المدير العام ، وعن مكتب الدعيجي الأستاذ/ ناصر عبد الرزاق الدعيجي المدير العام، وتقضي الاتفاقية بالترافع والاستشارات القانونية .

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من دور مكتب ناصر عبد الرزاق الدعيجي للمحاماة والاستشارات القانونية في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارا منهم بأهمية العطاء والإسهام في التنمية المنشودة، وحرصا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة فئات المجتمع.

بدوره قدم الأستاذ/ صالح اليوسف شكره وتقديره للأستاذ/ ناصر عبد الرزاق الدعيجي على هذه المبادرة الاجتماعية التي تسهم في التنمية والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين لتمكينهم من حياة كريمة، ببرامج نوعية بأساليب عصرية وجودة عالية .