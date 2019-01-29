مدير شرطة الرياض يلتقي ” العمري ” لمناقشة آليه العمل

سعيد العجل(صدى):

إلتقى سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/1440هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري ، بسعادة مدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد/ على بن فايز العمري ، في اجتماعٍ جرى خلاله مناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها وأهمية التنسيق والربط المباشر بين جهات الضبط الميداني ومراكز الشرط وإدارة سجون المنطقة ، كما تم التأكيد على أهمية مطابقة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية للوائح والأنظمة وتوفير البيئة المناسبه لتنفيذ إجراءات نقل وإيداع السجناء والموقوفين من مراكز الشرط ودور التوقيف إلى السجون.

حضر اللقاء سعادة مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد/ خالد بن عبدالرحمن الطياش وسعادة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بإدارة سجون منطقة الرياض العقيد/ محمد بن عبدالله الدبل وسعادة رئيس وحدة جمع الاستدلالات بسجن النساء العقيد/ محمد بن عبدالله الجبلي ومساعد مدير شؤون السجناء بإدارة سجون منطقة الرياض المقدم/ عبدالله بن محمد الحميدي.