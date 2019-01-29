شركة ” نستله ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نستله ” Nestlé ” عن توفر وظائف إدارية وصحية لحديثي التخرج وذوي الخبرة، في كل من ” الرياض، الخبر، جدة، بريدة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– ممثل طبي لمنتجات نستله الصحية – 5 وظائف – الرياض وجدة ” Medical Representative ” .

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الصحية ” العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، الطب ” ، حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– أخصائي مبيعات مباشرة – 3 وظائف – الرياض والخبر وبريدة ” Direct Sales Professional ” .

المتطلبات: بكالوريوس ” إدارة أعمال، تسويق، مبيعات ” أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في نفس المجال.

– أخصائي رئيسي مبيعات مباشرة – وظيفة واحدة – الخبر ” Direct Sales Senior Professional ” .

المتطلبات: المتطلبات: بكالوريوس ” إدارة أعمال، تسويق، مبيعات ” ، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– ممثل مبيعات ميداني – وظيفة واحدة – الخبر “Field Sales Representative ” .

المتطلبات: بكالوريوس ” إدارة أعمال، تسويق، مبيعات ” أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

وأوضحت الشركة أنه يجب أن يتوافر الشروط التالية في المتقدمين وهي:

– مهارات جيدة في التواصل باللغة العربية والإنجليزية.

– توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

– مهارات في مجال المبيعات وخدمة العملاء.