بالأسماء.. تنس الهلال يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمميزين

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال عن فوز فريق النادي للعبة التنس بالمركز الأول لبطولة المملكة المفتوحة الثامنة للمميزين والتي أقيمت على ملاعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر .

ونشر النادي أسماء اللاعبين الفائزين في إنفوجرافيك خاص بهم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، حيث فاز اللاعب ” مساعد العزام ” المركز الأول في فئة الرجال ، وحقق اللاعب ” وضاح الجبر ” المركز الثاني في فئة تحت 18عام ، فيما حقق اللاعب “سليمان المسفر” المركز الثالث في فئة 14 عام .

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعد السادسة لتنس الهلال في هذا الموسم ، وبإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية والإتحاد السعودي للتنس .