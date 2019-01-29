بالأسماء.. تنس الهلال يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمميزين
أعلنت إدارة نادي الهلال عن فوز فريق النادي للعبة التنس بالمركز الأول لبطولة المملكة المفتوحة الثامنة للمميزين والتي أقيمت على ملاعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر .
ونشر النادي أسماء اللاعبين الفائزين في إنفوجرافيك خاص بهم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، حيث فاز اللاعب ” مساعد العزام ” المركز الأول في فئة الرجال ، وحقق اللاعب ” وضاح الجبر ” المركز الثاني في فئة تحت 18عام ، فيما حقق اللاعب “سليمان المسفر” المركز الثالث في فئة 14 عام .
الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعد السادسة لتنس الهلال في هذا الموسم ، وبإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية والإتحاد السعودي للتنس .
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