أمير الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للزكاة

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، وعددا من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير الحدود الشمالية بمعالي المهندس أبانمي والوفد المرافق .

ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة في المنطقة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعياً سموه لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية ، وتعزيز التواصل مع المنشآت لتسهيل إجراءاتهم الزكوية والضريبية .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية سرعة التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، للتيسير على المكلفين بالهيئة ، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق ،والعمل على تحقيق توجيهات و تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله – ‏‎من جهته أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وما استمع إليه والوفد المرافق من توجيهات ،مثمناً لسموه اهتمامه ومتابعته وحرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية , مشيداً سموه بجهود الهيئة والتطور الذي طرأ على أعماله .

ودعا سموه لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة، وتعزيز التواصل مع المكلفين لتبيان لذلك، مشدداً على أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، وتطوير الأنظمة التقنية للتيسير على مستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

حضر اللقاء وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس ومستشار سمو أمير المنطقة حسن الجاسر.