رسالة ” واتساب ” تطوي قيد معلمة خدمت 26 عاما بتعليم الشرقية
تعرضت معلمة للفصل التعسفي من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وطي قيدها ، عن طريق رسالة ” واتساب “.
و تفصيلاَ.. أرسلت مديرة المدرية التب تعمل بها المعلمة رساله لها عن طريق الواتساب ، تبلغها أنه تم قيدها يوم السبت بتاريخ (٢-٧-١٤٣٧) وكانت تباشر عملها في سجل الحضور والانصراف حتى تاريخ ٢٩-٦-١٤٣٧.
و تقدمت المعلمة بشكوى ضد تعليم المنطقة الشرقية من فصلها التعسفي ، موضحة أنها خدمت “ التعليم ” نحو 26 عاما ، بعدما فُوجئت بنقلها إلى المدرسة الأولى بالدمام لمدة عام دراسي دون علمها و نقلها إلى المدرسة الثالثة عشرة حتى تاريخ إنهاء خدمتها.
ومن جانبه، علّق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد بن محمد الباحص قائلاً: ” نفيدكم بأن المعلمة حمدة بنت ناصر؛ تم ترشيحها بناءً على رغبتها رائدة نشاط مفرغة وتم توجيهها حسب الحاجة الى الابتدائية الأولى بالدمام ورفضت المباشرة، وتمت إعادة توجيهها كمعلمة حسب الاحتياج الى الابتدائية الحادية عشرة بالدمام بتاريخ 27/ 11 / 1435هـ، إلا أنها رفضت .
مشيراَ أنه تم إبلاغها بما سيترتب على في حال انها استمرت في حالة الرفض من طي القيد ، وبذلك تم إنهاء خدمة الموظفة بسبب الانقطاع حسب الإجراءات النظامية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
حطوها في بالهم خلاص🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
شغل(أستقعاد)!!!!!
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 13 ساعة
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
qlq[ عدد التعليقات: 4410 ] نشر منذ 13 ساعة
…
الله يعينك يابنت ناصر
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ 13 ساعة
هي تقول لم يتم اشعارها بالنقل
وهم يقولون رفضت المباشرة
افضل لحل للطرفين احالتها للتقاعد
المبكر دون طي قيد وتضيع حقوقها
وبدون راتب ..
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 12 ساعة
حســــــــــب (الإجراءات النظامية)🤣🤣
؛
لوكانت (تنفذ) قصدي تسمع الكلام كان (ضبطوها)”😊
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 9 ساعات
بأي حق تفصلونها إني أرى الظلم بعيني لا حول ولا قوة الابالله
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 9 ساعات
غندوره لاتضحكين يمكن الله يبلاك مثلها
تماضر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
والله ظلم بعد هذي الخدمه بدال ماتتكرم تفصل وتعسفي لازم ينظر وزير التعليم بأمرها ويحاسب من وراء ذلك
تماضر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
والله ظلم لازم ينظر بأمرها وزير التعليم حنا في وقت الملك سلمان الحزم وولي العهد محمد العزم حفظهم الله لايرضون بالفساد
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 5 ساعات
خدمت 26 سنه من حقها تتقاضى التقاعد
اما الفصل مستحيل يكون بدون انذار وموقع رسمي
اذا عندكم دليل عليها حاسبوها على الكذب واذا لم تنذرونها يجب محاسبت كل متسبب في فصلها
عبدالعزيز الشمراني[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
26 عام كثيره خلاص تترك المجال لغيرها
الدركتل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات
السالفه فيها حقد من طرف.. او انها ظالمه واحد دعاء عليها.. او ابتلاء
موكلي[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 4 ساعات
من فصلها الله يفصل رقبته من راسه والمسألة كيديه مواطنه خدمة 26 يااخي تعمل في المكان اللي يريحها دامها مداومه في عملها إلى 29/6 / 1440 عدل القرار وثبتها على مكانها اللي هي مداومه فيه لابد من تحقيق عالي المستوى