بالفيديو.. بعد انتهاء أزمتها المالية.. بدرية أحمد بمنزل جديد وتطلب خادمة

أبوظبي(صدى):

قامت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد بنشر فيديو ظهرت الفوضى التي تسود منزلاً انتقلت إليه؛ وذلك بعد إعلان معاناتها من ضائقة مادية كادت أن تتسبب بطردها من منزلها.

وظهر بالفيديو الذي نشرته ” بدرية ” عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، صناديق الكرتون منتشرة في كل مكان وإحدى الطاولات مغطاة بعلب وأكياس الطعام.

وقالت خلال مقطع الفيديو أنها تحتاج إلى عاملة منزلية تعمل بنظام الساعة؛ وذلك من أجل مساعدتها على إعادة ترتيب المكان.

وأضافت ” بدرية ” : ” الي يعرف خدامات بالساعات بليز يساعدني ضروري “.

ورأي بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن ذلك يُعد تناقضًا كبيرًا بين طلبها للمساعدات وإعلان أزمتها المالية، وغرقها في الديون، وبين رغبتها في توظيف عاملة منزلية بنظام الساعة.

يُذكر أن بدرية أحمد كانت قد أعلنت عن انتهاء أزمتها المالية؛ وذلك بعد تلقيها الكثير من المساعدات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.