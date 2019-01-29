القبض على شخص يبتز فتاة بنشر فيديو لها عبر مواقع التواصل
قبضت السلطات المختصة على شخص في مدينة العيون بالمغرب، نشر فيديو لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت والدة الفتاة تقدمت ببلاغ عن شخص متزوج يبتز ابنتها ، عن طريق نشر فيديو لها يتضمن إيحاءات جنسية اثر عدم استجابتها لمطالبه السيئة.
وتم وضعه تحت الحراسة النظرية لأخذ العقاب اللازم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
أثر عدم أستجابتها لمطالبة الجنسية🤔
بعد ماعلقته مسكين
وشبعت منه
أشتكت
هو بيروح السجن
وهي بتدور لها خروف ثاني.