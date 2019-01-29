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القبض على شخص يبتز فتاة بنشر فيديو لها عبر مواقع التواصل

القبض على شخص يبتز فتاة بنشر فيديو لها عبر مواقع التواصل
مليكة فؤاد(صدى):

قبضت السلطات المختصة على شخص في مدينة العيون بالمغرب، نشر فيديو لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت والدة الفتاة تقدمت ببلاغ عن شخص متزوج يبتز ابنتها ، عن طريق نشر فيديو لها يتضمن إيحاءات جنسية اثر عدم استجابتها لمطالبه السيئة.

وتم وضعه تحت الحراسة النظرية لأخذ العقاب اللازم.


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