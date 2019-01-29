بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لامرأة تجاه شاب لم يستجيب لندائها
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريفاَ لامرأة تصفع شاباً بقوة على وجهه .
ولاقى الفيديو بالعديد من المشاهدات ، حيث يظهر الفيديو امرأة تنادي على شاباً عدة مرات وتطلب منه أن يحزم حقائبة ، لكنه لم يلبى ندائها ، مما جعلها تفقد السيطرة ، وفجأة تصفعة بقوة على وجهه كادت أن تسقطه على الأرض .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
يشيب عيني
معد به رجاجييل😰
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههه ,,
,, اظن هذي اللي يقولون عنها // كجلمود صخر ,,
,, اعقبي ياالدربيه ياخزان الميه ,,