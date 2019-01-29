بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لامرأة تجاه شاب لم يستجيب لندائها

واشنطن(صدى):

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريفاَ لامرأة تصفع شاباً بقوة على وجهه .

ولاقى الفيديو بالعديد من المشاهدات ، حيث يظهر الفيديو امرأة تنادي على شاباً عدة مرات وتطلب منه أن يحزم حقائبة ، لكنه لم يلبى ندائها ، مما جعلها تفقد السيطرة ، وفجأة تصفعة بقوة على وجهه كادت أن تسقطه على الأرض .