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بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لامرأة تجاه شاب لم يستجيب لندائها

بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لامرأة تجاه شاب لم يستجيب لندائها
واشنطن(صدى):

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريفاَ لامرأة تصفع شاباً بقوة على وجهه .

ولاقى الفيديو بالعديد من المشاهدات ، حيث يظهر الفيديو امرأة تنادي على شاباً عدة مرات وتطلب منه أن يحزم حقائبة ، لكنه لم يلبى ندائها ، مما جعلها تفقد السيطرة ، وفجأة تصفعة بقوة على وجهه كادت أن تسقطه على الأرض .

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههه ,,

,, اظن هذي اللي يقولون عنها // كجلمود صخر ,,

,, اعقبي ياالدربيه ياخزان الميه ,,

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