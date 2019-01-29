بالفيديو.. ” سارة الودعاني ” تكشف كيف تآمر زوجها عليها عندما علم نوع جنينها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو جديد لخبيرة التجميل المعروفة ” سارة الودعاني ” في ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد كشفها عن طريقة زوجها الغريبة في التعامل مع جنس جنينها المرتقب .

وعلى الرغم من أن جميع الأمهات يتلهفن لمعرفة نوع الجنين إلا أن ” سارة ” أكد أن زوجها أمرها بعدم الخضوع لأي من الفحوصات بإتفاق مسبق مع والدتها ليفاجئها بالخبر ، وهو ما أثار فضول المتابعين حول نوع الجنين وكيفية استقباله .

ويبدو أن خبيرة التجميل الناشطة على وسائل التواصل الإجتماعي لا تريد أن تريح متابعيها لتكشف عن إسمين للمولود وهو ” سعد ” إن كان ولد أو ” صيته ” إن كانت بنت .