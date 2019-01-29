بالفيديو.. ” سارة الودعاني ” تكشف كيف تآمر زوجها عليها عندما علم نوع جنينها
تسبب فيديو جديد لخبيرة التجميل المعروفة ” سارة الودعاني ” في ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد كشفها عن طريقة زوجها الغريبة في التعامل مع جنس جنينها المرتقب .
وعلى الرغم من أن جميع الأمهات يتلهفن لمعرفة نوع الجنين إلا أن ” سارة ” أكد أن زوجها أمرها بعدم الخضوع لأي من الفحوصات بإتفاق مسبق مع والدتها ليفاجئها بالخبر ، وهو ما أثار فضول المتابعين حول نوع الجنين وكيفية استقباله .
ويبدو أن خبيرة التجميل الناشطة على وسائل التواصل الإجتماعي لا تريد أن تريح متابعيها لتكشف عن إسمين للمولود وهو ” سعد ” إن كان ولد أو ” صيته ” إن كانت بنت .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 13 ساعة
تيب مبروك مقدما😊😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
بروح أغير أسمي😂😂😂😂😂😂😂
هزيم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 13 ساعة
لالالالالا
والله مادريني عنك وعن اللي في بطنك!!
هل هذا خبر يستحق النشر!!!!!
الله يخليلك اللي في بطينك يا سارونه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الحمد لله والشكر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الحمد لله والشكر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الحمد لله والشكر
راشد[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 10 ساعات
تفففففف عليك وع مولودك اشغلتينا
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 7 ساعات
حتى الكلاب معها عيال وش دخلنا فيك الله لا يبلانا
كينج[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه راشـد والله المـولود مـاله ذنب التفل عـ امه و ابوهـ
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 49 دقيقة
ايه تكفى خلها على امه وابوه يا راشد
فك المسكين ماله ذنب