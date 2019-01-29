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بالفيديو.. ” سارة الودعاني ” تكشف كيف تآمر زوجها عليها عندما علم نوع جنينها

بالفيديو.. ” سارة الودعاني ” تكشف كيف تآمر زوجها عليها عندما علم نوع جنينها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو جديد لخبيرة التجميل المعروفة ” سارة الودعاني ” في ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد كشفها عن طريقة زوجها الغريبة في التعامل مع جنس جنينها المرتقب .

وعلى الرغم من أن جميع الأمهات يتلهفن لمعرفة نوع الجنين إلا أن ” سارة ” أكد أن زوجها أمرها بعدم الخضوع لأي من الفحوصات بإتفاق مسبق مع والدتها ليفاجئها بالخبر ، وهو ما أثار فضول المتابعين حول نوع الجنين وكيفية استقباله .

ويبدو أن خبيرة التجميل الناشطة على وسائل التواصل الإجتماعي لا تريد أن تريح متابعيها لتكشف عن إسمين للمولود وهو ” سعد ” إن كان ولد أو ” صيته ” إن كانت بنت .


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 13 ساعة

لالالالالا
والله مادريني عنك وعن اللي في بطنك!!
هل هذا خبر يستحق النشر!!!!!
الله يخليلك اللي في بطينك يا سارونه.

[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة

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[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة

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[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة

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[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 10 ساعات

تفففففف عليك وع مولودك اشغلتينا

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه راشـد والله المـولود مـاله ذنب التفل عـ امه و ابوهـ

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 49 دقيقة

ايه تكفى خلها على امه وابوه يا راشد
فك المسكين ماله ذنب

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