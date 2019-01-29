بالصور.. ضبط 44 عاملا مخالفا لنظام الإقامة والعمل بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة للنظافة، 44عاملاً مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بمصنع مخالف داخل حوش شعبي.

حيث يمتهن العمال أعمالاً مرخصة في صناعة البلك والديكورات الجبسية والكراتين، والحطب بطريقة غير نظامية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة بمحضر رسمي للشميسي؛ وذلك تمهيدًا لتطبيق اللوائح بحقهم، كما وتولت إدارة النظافة إتلاف المضبوطات.