أفعى تسبب ذعر لطالبة بمدرسة ابتدائية في شقراء

نايف السالم(صدى):

انتشر الذعر وإخلاء ابتدائية ثرمداء بـ ” تعليم شقراء ” وذلك بعدما شاهدت إحدى الطالبات في دورة المياه أفعى لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم.

وبتفتيش المدرسة ونظافتها، لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة، بينما أمس وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات.

وعلى الفور، تم تعقبها لتلجأ إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها؛ لتنتهي بذلك حالة الخوف بين الطالبات الصغيرات.