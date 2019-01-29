أفعى تسبب ذعر لطالبة بمدرسة ابتدائية في شقراء
انتشر الذعر وإخلاء ابتدائية ثرمداء بـ ” تعليم شقراء ” وذلك بعدما شاهدت إحدى الطالبات في دورة المياه أفعى لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم.
وبتفتيش المدرسة ونظافتها، لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة، بينما أمس وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات.
وعلى الفور، تم تعقبها لتلجأ إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها؛ لتنتهي بذلك حالة الخوف بين الطالبات الصغيرات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
أخيرآ😂😂😂😂😂
ابوبدر[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يكفينا واياكم شرها هذي الصل اعوذ بالله منها
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 11 ساعة
فُوجئوا بمشاهدة (الأفعى) بالقرب من غرفة المعلمات.
”
طيـــب وين المشكلة؟ مُعلمة جاية لغرفة المعلمات.. أول مرة تشوفون أفعى مُعلمة🤔
وعندها زميلات (إداريات) من نفس الفصيلة.. وبرضوه عندها زميلات (خارج) المدرسة.
ـ
أستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى (مختفية) في المدرسة.
لوبلغتوني أظهرتها لكم وروضتها ووطيت ع رقبتها.. يالين يعود (سمها) لنحرها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
الله سلمهن منها .الله يحفظهن من كل شر