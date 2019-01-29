بالفيديو.. ” بوتشيلي ” في حفل مباشر بالعلا الجمعة المقبل

المدينة المنورة(صدى):

يشارك الفنان العالمي الإيطالي أندريا بوتشيلي بحفل مباشر خلال فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العلا الجمعة المقبل1 فبراير 2019.

وكانت إدارة مهرجان شتاء طنطورة أعلنت عن تمديد الفعاليات حتى يوم 23 فبراير المقبل ، وذلك نظرًا لزيادة الإقبال، لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، احتفاءً بالأصالة والفن والتاريخ.

وكشف شتاء طنطورة عن قائمة بالفنانين الذين سيشاركون في الحفلات الإضافية ومن بينهم كاظم الساهر وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم.