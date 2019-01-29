وفاة شقيقين ضربتهما صاعقة رعدية في خليص

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة خليص أمس واقعة مؤسفة أثارت حزن الأهالي ، إثر وفاة شقيقين تعرضا لصاعقة رعدية خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة أمس .

ووفقاً لـ””أحمد عوض الحليلي ” أحد أقارب الفقيدين الشابين ، فقد كانا بعيداً عن المنزل يتفقدان مواشي والدهما أثناء الامطار ، فيما ضربتهما الصاعقة وسقطا في الحال وتم نقلهما لمستشفى خليص إلا أنهما كانا قد توفيا .

وأكد “الحليلي” أن أسرتهما المصدومة في إنتظار إنهاء إجراءات الدفن والصلاة عليهما ، داعياً الله عز وجل بإلهام والديهما الصبر والسلوان في مصابهما المفجع.