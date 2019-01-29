وفاة شقيقين ضربتهما صاعقة رعدية في خليص
شهدت محافظة خليص أمس واقعة مؤسفة أثارت حزن الأهالي ، إثر وفاة شقيقين تعرضا لصاعقة رعدية خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة أمس .
ووفقاً لـ””أحمد عوض الحليلي ” أحد أقارب الفقيدين الشابين ، فقد كانا بعيداً عن المنزل يتفقدان مواشي والدهما أثناء الامطار ، فيما ضربتهما الصاعقة وسقطا في الحال وتم نقلهما لمستشفى خليص إلا أنهما كانا قد توفيا .
وأكد “الحليلي” أن أسرتهما المصدومة في إنتظار إنهاء إجراءات الدفن والصلاة عليهما ، داعياً الله عز وجل بإلهام والديهما الصبر والسلوان في مصابهما المفجع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
لاحول ولاقوةالاباالله
الله يرحمهم
الجوالات ياشباب
الجوالات وقت المطر والرعود
طفوها.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 10 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم يغفر لهما ويرحمهما
اللهم صبر ذويهم
قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13)} سورة الرعد