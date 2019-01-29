نيمار يتوسل إلى برشلونة برسالة عبر ” واتساب “

ماجد محمد(صدى):

أرسل النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، رسالة عبر واتساب إلى إداريين ولاعبين في فريق برشلونة متوسلا للعودة إلى النادي الكتالوني؛ ليستغل الأخير هذه الرسالة بشكل تسويقي سيئ ضد اللاعب البرازيلي.

وعرض برشلونة رسالة الواتساب التي أرسلها نيمار على اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من أجل إقناعه للانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلا تلك الرسالة ” أسوأ استغلال ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه غادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وكان رحيله بسبب طغيان نجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي على تألق نجم السيليساو.