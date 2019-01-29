بتوجيه ولي العهد.. 15 مليون ريال لجوائز كأس الملك للقدرة والتحمل

نايف السالم(صدى):

وجه ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة قيمة جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل الذي ينطلق في الثاني من فبراير المقبل تحت مسمى ” ملتقى الفرسان ” لتصبح 15 مليون ريال.

ويحصل صاحب المركز الأول في السباق، على جائزة قدرها 900 ألف ريال وسيارة ” رينج روفر “، بينما يحصل كلٌ من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة ” جاجوار F-Pase”، أما أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر فيحصلون على 400 ألف ريال لكل منهم، فيما يحصل كلٌ من أصحاب المراكز من 11 وحتى 100 على 100 ألف ريال.

ومن جانبه، أكد وزيرالثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن توجيه ولي العهد بمضاعفة جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل إلى 15 مليون ريال، يجعل السباق أكبر سباق للقدرة والتحمل في العالم.