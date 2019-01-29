علامات تهدد أمان علاقتك الزوجية.. تعرفي عليها وطرق حلها
أكد خبراء في العلاقات الزوجية ، ان الاعتراف بالمشاكل التي يمرّ بها الزواج هي أهم خطوة في طريق الإصلاح، وهناك بعض العلامات التي تهدّد أمان علاقتكِ الزوجية، تعرّفي إليها، وإلى طرق التعامل معها، من أجل الحفاظ على زواجك.
ومن هذه العلامات :
1- الشعور بالازدراء
أول مسمار في نعش الزواج هو عدم احترام أحد الطرفين للآخر، وإن كان على سبيل المزاح، أو في صورة انتقادات مستمرّة بطريقة لاذعة، هذه إحدى أسرع الطرق للطلاق، حث يشعر الطرف الذي يتعرّض للسخرية والانتقاد، بأنه منزعج طوال الوقت.
الحل: المواجهة، يجب أن يتصارح الزوجان بشأن هذه المشاعر التي يعاني منها أحدهما، والتفكير في أصل المشكلة، ولماذا يشعر أحدهما باحتقار الآخر فيتعامل بهذه الطريقة المهينة، ثم يحتاج الزوجان إلى فترة راحة يتعرّف في كل منهما إلى مزايا الآخر مرة أخرى، لاستعادة مشاعر الفترة الأولى من العلاقة، التي تمتلئ بالإعجاب والتقدير.
2- تتعاركان من أجل المال
الأمور المالية هي المصدر الأول للتوتر في الزواج، ولكن يجب أن تتوقعي حدودها الطبيعية، فإذا تعدّت الحدود المسموح بها، تصبح إنذار خطر للعلاقة.
الحلّ: يجب أن تجلسا معاً، وتتناقشا في أسباب الانزعاج، قوما بحساب الدخل الشهري، وحدّدا بنود الميزانية، واعقدا اتفاقاً يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالأمور المالية للأسرة، حتى لا تحدث مفاجآت بفواتير خارج الميزانية تثير غضب أحدكما، التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم لتجنب المشاكل المالية.
3- تتعاركان من أجل تقسيم الأعمال المنزلية
لا أحد يحب الأعمال المنزلية الشاقة، وخاصة أن بعضها يكون مزعجاً للغاية، لذلك فالعراك من أجلها أمر طبيعي، ولكن أيضاً بحدود، لذلك يجب العمل على تنظيم الأمر قدر الإمكان، للحدّ من هذه النوعية من المشاكل، وبالتالي الابتعاد عن خطر الطلاق.
الحل: إن كانت ميزانيتك تسمح، استأجري إحدى العاملات في مجال التنظيف المنزلي، هذا سيحل المشكلة حلاً قاطعاً.
في حالة عدم وجود ميزانية تكفي، اجلسي مع زوجك، ضعا جدولاً زمنياً بمهام كل منكما، وتوقيت إنجازها، وبذلك لن تحتاجي إلى تذكيره والعراك معه من أجل إنجاز مهامه، فكل منكما يعلم ما هو مكلف به.
4- توقفتما عن التواصل
الانغلاق عن شريك حياتك يعني إنذاراً خطراً بانهيار العلاقة، لذلك تصبحين بحاجة إلى إعادة التواصل معه بسرعة من أجل إنقاذ الزواج.
الحل: بدلاً من التلميح، استخدمي الأسلوب المباشر في التعبير لزوجك عن المشكلة التي تشعرين بها، ورغبتك في حلها، ويمكنكما الاستعانة بمستشار علاقات زوجية.
5- أنتِ غير سعيدة
على الرغم من أن هذه علامة واضحة على وجود خلل ما، غالباً ما تلقين اللوم على العمل أو ضغوط الحياة، وبالتالي تتجاهلين المشكلة الرئيسية، وهي تعثر زواجك.
الحل: عليكِ إخبار زوجك بصراحة أنكِ غير سعيدة، وأخبريه برغبتك في تغيير هذا الشعور السلبي، ربما ترغبين في قضاء المزيد من الوقت الممتع بصحبة زوجك، أو أنكِ تحتاجين إلى وقت خاص بكِ لممارسة هواية مثلاً، ابحثي عن كل ما يمكن أن يشعرك بالسعادة، وامنحي نفسك الوقت الكافي لاستعادة شعورك بالسعادة، فلا ينبغي الاستسلام لحالة التعاسة المستمرة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 14 ساعة
زين تعارك في تعارك😊😂الله يصلح الحال☺
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 14 ساعة
أشغلتونا انتو وتحاليلكم خليها تجي مثل ماتجي لانه اكيد راح يختلف عن الواقع
احسني ظنك بالله والباقي خليها على الله👌
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 14 ساعة
صـح👌بنـت النـور😘الحـياااة الزوجية ليست مجموعة من الأسس والقواعـد❗العقليـاات تختلف والواقـع يتغير بتغيـر الأشخاااص وتنوع أساليبهم في التعامـل😊المطلوب👉🏼 مخاطبة القـوم بما يفقهـون😉
ابو خالد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 14 ساعة
بعض الزوجات تكون معلمة وراتبها اكثر من راتب زوجها الغلبان كلنا نعرف ان من وجبات الزوج الانفاق علي الزوجة والابناء من مسكن وملبس ومعيشة وموصلات الخ لاكن هناك احيانا تمر ظروف عائلية خارج اردة الانسان مثل عطل السيارة او خراب اوعطل اجهزة منزلية الخ تكون هذه الامور خارج ميزانية الزواج المفروض الزوجة تبادر بمساعدة زوجها من راتبها وليس منا او تكرم بعض الزوجات المعلمات والطبيبات والموظفات بصفة عامة تصرف ببذخ علي نفسها من ملابس وادوات تجميل وذهب ومجوهرات وعلي اهلها واخوتها وعندما يطلب الزوج مساعدة منها في امر طارئ تتضايق وتتنرفز اما احد اخر من اهلها لو طلب منها سلفه او مساعدة تخرج مالها بكل سعادة واريحة
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 13 ساعة
خبراء في العلاقات الزوجية ***!
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أنا نفسي أتعرف على هذول الخبراء *!!!!
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يمكن * عل وعسى أصير خبير بخبراتهم وأصير خااابور ***!!! هههههههههههههههههههههه
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قالوا خبراء قالوا **!!!
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 13 ساعة
اخونا ابو خالد التعاون طيب ومطلوب لتسمر الحياة بس في رجاال ينشرو ونعطيهم بدل العين عينين ونساعده بدون مايطلب او يحكي وبعضهم ماعنده حق البنزين بس يعرف يدبرها ويعرس نفس الشي الحريم في كذا وفِي كذا
انا تفاجأت من اسبوع وحده لها ٢٠سنه متزوجه شايله بيتها شيل زوج وعيال وعاد هي مررره مدبره ماتشتغل بس تلقى عندها دراهم وتحافظ على الريال تقول ينفع لليوم الاسود وتفك أزمات زوجها بعض الأحيان وزوجها مايطلع إلا عريس من البيت فطور وملابس نظيفه وعطور ودخون معيشته ملك مره وهي نايمه الصبح جوالها يدق رقم زوجها وهو بدوام افتحت الخط تسمعه يحاكي مره يقول البنت راح تتعور شيليها وهي مصدومه لانه ابد انسان من بيته لشغله المهم حضرته الجوال دق عليها وفتح وهو بجيبه😜 اتاريه طلع معرس وعنده بنت عمرها خمس سنوات ولاحست ولا درت انه اعرس عليها
بعد هاالقصه وين بنت الناس تلقى الأمان من رجل عطته حياتها وشافته كل وجودها عشان كذا بعض الحريم انه ماتحب تساعد عشان كذا والله اعلم وفِي والله انه ماتقصر معه وتساعد بزياده واذا قلت لها ساعدي بالمعقول تقول لا مابي يجي يوم واتحسف اني ماساعدت ويعورني ضميري كله لوجه الله
والله يستر علي وعليكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب ياقلبي هذي مو اول وحده عندنا كثير مثلها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 13 ساعة
تسلمين دهر💞
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 13 ساعة
والله انه نذل وماهمه الا نفسه يابنت النور❤ لا بارك الله في ذولا الآنذال طيب خل عنك الجبانه وقولهاان رضت اهلا وسهلا مارضت مصيرها مع الوقت ترضى اوترجع بيت ابوها مو تكتشفك عقب ماتصير اب😣هذا اللي قلته قبل كم يوم اللي تشيله وتحترمه وتدير بيته وتعينه ماتهمه ويستغلونها اشباه الرجال اما اللي تعانده وتلعب فيه وتبهذله يرضخون لها👍اللي قلتيه يبيله ها النوعيه من الحريم👍👌☺
kkkk[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 13 ساعة
الخطأ خطأ الحرمة اللي شغلها الشاغل الرجال وش يبغى وش مايبغى وش اللي يفرحه وش اللي يزعله ..لاتتعب نفسك لا تسوي في نفسك مافي داعي تشتري و مافي داعي و..و.. لو منتبهة لنفسها شوي كان افضل حصل كل شي وراح يدور غيرها وهي شبابها ضاع في خدمته !! مو لازم تعطي بدون ماتاخذ
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 12 ساعة
المعاملـة بمااا يُرضي اللّه لاتقصيـر لامبالغة في الإهتماام وأهم شيء الأخـذ والعـطاااء وعـدم السـعي وراء المثـالية😊الحياااة حـق واجب👌لاتقصري بوااجبكـ ولاتتنازلـي عن حقوقكـ😊✋وأهـم مااافي الزوااج 👈الحب😍
هزيم[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 12 ساعة
وشفيكم يا بنيات على الرجاجيل!!
وانتي يا بنت النور قصتك حلوه ومره تنفع فلم هندي!
العفو انا ما اقول كذابه ..لا ابد
بس بعد فيه ازواج يعطون زوجاتهم كل شي يقدرون عليه ، من فلوس ومن كلام حلو ومن معامله طيبه ومن كل شي
بس لما الزوج يقصر معاها في وقت من الاوقات ولو مره وحده ولظروف معينه ، قالت انت وش سويت لي انت وشعطيتني انت..وانت.
ترا يا معشر النساء حتى الكلمه الطيبه والمعامله والعشره الجميله تكفي.
بس بعض الزوجات تبي تاخذ ولا تبي تعطي، يعني يا بنت النور بختصار لو الزوج يلقى من زوجته المحبه والراحه والمعامله الحسنه صديقني ماراح يفكر بغيرها او يخونها.
والاخ او الاخت الملقب(KKK) كيف الخطا ء خطاء الحرمة اللي شغلها الشاغل الرجال وش يبغى وش مايبغى وش اللي يفرحه وش اللي يزعله
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (بمعنى الحديث) لو كنت آمر لأمرت الزوجه ان تسجد لزوجها)
اتقي الله في نفسك.
kkkk[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 12 ساعة
هزيم يوم تحدد جنسك أرد عليك يا لمى 🤣🤣🤣
أبو محمد[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 12 ساعة
هزيم فيه رجاجيل وفيه ذكور والرجاجيل هي اللي تنسمع كلمتهم اما الذكور خليني ساكت
Reem[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 11 ساعة
والله محد يستاهل التضحية 🖤 كلهم طينة وحدة الله يقلعهم 😁
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 6 ساعات
بعــيد الشـر😣لاحيـااة بعـده💔😄
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 11 ساعة
غشيم مدري هزيم
مره انثى ومره رجل
الاسم العلمي له
خنثى😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 6 ساعات
الاكيد ان فيه ناس تنشرى وفيه ناس ماتنبغى وهذه سنة الله في خلقه
الله يجعلنا وياكم من اللي يزين خلقه وخلقه وعمله وقريب من ربه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 5 ساعات
والناس فيهم اللي ينفع فيه الطيب وفيهم اللي ماينفع فيه شي رجال وحريم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 5 ساعات
هلا وغلا بخواتي جنوبيه 💞لست محرومه 💞ودهر💞
ههههههههه اذا فيلم هندي كان قلت مات احد الطرفين 😰
متى تشعر المرة بالغبنه والقهر اذا كانت مو مقصره معه بشي وتحافظ على دراهمه وتخليه مايحتاج شي ويكافئها وراح يعرس 😢
صحيح مثل ماتفضلت انه الكلمه الطيبه والمحبة والمعاملة الحسنه تخليه ويييين
طيب والمره اللي معيشته ملك وراح اعرس عليها وش حله اجل
بصفه عامه الرجل مايحب اللي لاصقه فيه وين رحت وين جيت او اللي مرررره مدلعته يعني لاضرر ولا ضرار معليش في مواقف المفروض تنعمل له في اساسيات أكله نظافته بيته واحترامه وفِي تكميليات مو لازم تنعمل له اجلس ابخبخ به عطر ليه حتى الدخون مو كل ماطلع يوم الجمعه ويالله
بالنسبه انا حكي بصفه عامه اذا في رجال ينحطون على الجرح يبرى بعد في حريم ينحطون على الجروح تبرى والحياه مواعض ودروس خذ اللي يعجبك واترك الباقي هذا راي واحترم رأيكم تسلمون
وعفى الله عني وعن الجميع امين
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 5 ساعات
اخونا الفهد ارسلت وربي ماقريت تعليقك ايلا عقب مارسلت تعليقي بالأصح تعبيري تحملوه طويل 🌹تسلم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 5 ساعات
هلا فيكي😘