إيقاف مدرب إيطالي 5 أشهر بسبب ” تصرفاته المشينة “

ماجد محمد(صدى):

قرر مسؤلو كرة القدم في إيطاليا معاقبة مدرب فريق لوكيزي ” جيانكارلو فافارين ” بالإيقاف 5 أشهر بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس له مطالباً لاعبيه بكسر سيقان منافسيهم .

وأظهرت لقطات للمباراة المدرب ” فافارين ” حليق الرأس يتشاجر مع جايتانو مانشينو، مساعد مدرب فريق أليساندريا المنافس في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ، وقام بضربه حتى أسقط “مانشينو” على الأرض من قوة الضربة .

وقالت لجنة الانضباط في بيان لها : فافارين وجه عبارات مسيئة وطالب لاعبيه بكسر سيقان المنافس .

وتابعت: تراشق أيضاً بالألفاظ مع أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس، وسدد ضربة برأسه لأحدهم ليسقط على الأرض .

وأبانت اللجنة أن قرار الإيقاف مبارتين يأتي نتيجة لـ” تصرفات استفزازية ومسيئة لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة ” .