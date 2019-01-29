تعرف على ما سترتديه ماريا كاري بحفلها في المملكة

جدة(صدى):

تحيي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، لأول حفل غنائي لها على أراضي المملكة، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، في نهاية شهر يناير، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” ماريا كاري تحيي أولى حفلاتها على أراضي المملكة ” .

وفي هذا السياق، بدأت وسائل الإعلام العربية والغربية تسلط الضوء على ما يمكن أن ترتديه ” ماريا ” خلال إحيائها للحفل بالمملكة.

وعن ذلك، لم تعلن الجهة المنظمة للحفل بعد أي تفاصيل عن ما سوف ترتديه ماريا كاري، إلا أنها قامت بنشر صور محافظة لها بإعلانات الترويج للحفل.

حيث ذكرت مصادر مسؤولة بقطاع الفنون والترفيه، أنهم يراعون في النشاطات المقامة في البلاد خصوصية المملكة كبلد محافظ.

يُذكر أن ماريا كاري ستحي حفلتها الأولى في المملكة برفقة منظم الحفلات الهولندي المعروف عالميًا ” تييستو ” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ” كيك ” .

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