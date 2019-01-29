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  3. لا تختبر الناس في دينهم – الشيخ صالح المغامسي

لا تختبر الناس في دينهم – الشيخ صالح المغامسي




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 15 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وتقبل الله منا ومنكم ومن كل مسلم صالح الاعمال ويتجوز عن سيءاتنا ويغفر لنا معاصينا آمين

[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يجزاك خير ياشيخ وينفع بعلمك..

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 3 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ صالح وبارك فيك ,, آمين ,,

,, وتقبل الله منا ومنكم ومن كل مسلم موحد ، صالح الاعمال ويتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا معاصينا .. آمين ,,

,, مجبور اعيد التعليق واصحح الأخطأ الإملائيه وأعيد التنسيق ,,

,, لأنه التعليق الأول من الجوال ، وانا والجوال مااحنا اصحاب باالحيل ،،

,, يعني معرفتنا ببعض معرفة وجه ، السلام عليكم .. وعليكم السلام ,,

,, لكن ملامسة الأنامل بيننا نادره جداً جداً جداً ,, خصوصاً باالتعليق هنا باالصحيفه ,,

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