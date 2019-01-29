نشر : منذ 15 ساعة 1٬513 4 فيديوهات متنوعة لا تختبر الناس في دينهم – الشيخ صالح المغامسي الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 15 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وتقبل الله منا ومنكم ومن كل مسلم صالح الاعمال ويتجوز عن سيءاتنا ويغفر لنا معاصينا آمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ صالح
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يجزاك خير ياشيخ وينفع بعلمك..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ صالح وبارك فيك ,, آمين ,,
,, وتقبل الله منا ومنكم ومن كل مسلم موحد ، صالح الاعمال ويتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا معاصينا .. آمين ,,
,, مجبور اعيد التعليق واصحح الأخطأ الإملائيه وأعيد التنسيق ,,
,, لأنه التعليق الأول من الجوال ، وانا والجوال مااحنا اصحاب باالحيل ،،
,, يعني معرفتنا ببعض معرفة وجه ، السلام عليكم .. وعليكم السلام ,,
,, لكن ملامسة الأنامل بيننا نادره جداً جداً جداً ,, خصوصاً باالتعليق هنا باالصحيفه ,,