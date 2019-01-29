إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن اسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأبان الإتحاد أن مباراة الرائد أمام الإتفاق سيديرها ” سيمون إيفانس: حكم ساحة ، جوناثان براينت : حكم مساعد ، وايان بيرد : حكم مساعد ، وسامي الجريس: حكم رابع، وكيفين بلوم : حكم فيديو ” .
أما مباراة الإتحاد أمام الشباب سيديرها: ” باكاري جاساما ، وجابريل كامارا ، ومالك سامبا ، وإيفان بيبيك ، وسفاين موين ” ، بنفس ترتيت التكليفات السابقة .
ابو راشد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 14 ساعة
كلهم حكام اجانب مافي ولا حكم ولا مساعدين للحكم سعوديين طيب علي الاقل يكونو المساعديين سعوديين وش المانع