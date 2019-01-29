إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن اسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأبان الإتحاد أن مباراة الرائد أمام الإتفاق سيديرها ” سيمون إيفانس: حكم ساحة ، جوناثان براينت : حكم مساعد ، وايان بيرد : حكم مساعد ، وسامي الجريس: حكم رابع، وكيفين بلوم : حكم فيديو ” .

أما مباراة الإتحاد أمام الشباب سيديرها: ” باكاري جاساما ، وجابريل كامارا ، ومالك سامبا ، وإيفان بيبيك ، وسفاين موين ” ، بنفس ترتيت التكليفات السابقة .