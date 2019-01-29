وكلاء لكزس يطالبونها بصنع سيارة تنافس كاديلاك اسكاليد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

من المعروف حالياً أن سيارات SUV وكروس أوفر هي الأكثر شعبية في سوق السيارات، وهو ما توفر منهم لكزس حالياً مجموعة متنوعة تبدأ من UX المدمجة، وصولاً إلى LX الكبيرة والمستندة على تويوتا لاند كروزر، ولكن يبدو أنه ما زالت هنالك لحاجة لكروس أوفر كبيرة ذات 3 صفوف من المقاعد.

أعلن اتحاد وكلاء لكزس مؤخراً للشركة الأم عن حاجتهم بشكل عاجل لموديل جديد قادر على تحدي مبيعات كاديلاك اسكاليد المرتفعة، فعلى الرغم من أن العلامة اليابانية الفاخرة توفر خيارات ممتازة بفئة السيارات الفخمة بشريحة 50,000$ (187,500 ريال) فما أقل، ولكن مجموعة موديلاتها ليست بنفس القوة في الشرائح الأغلى ثمناً، وهو ما يمثل خطراً مستقبلياً على المبيعات.

ورغم وجود LX 570 حالياً كـSUV ذات 3 صفوف من المقاعد، إلا أنها لم تحصل على تحديث شامل منذ 2008، رغم إضافة عدة تغييرات عليها كل فترة، ولكن في الوقت نفسه، نجد أن اسكاليد تحصل على إعادة تصميم كل فترة، مع وجود نية لتحديثها مرة أخرى قريباً، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في تفوقها على المبيعات مقابل لكزس بفارق ضخم.

هذا وقد أعلنت لكزس بالعام الماضي أنها ستقوم بتقديم نسخة إنتاجية من نموذج LF-1 ليمتلس الاختباري في المستقبل القريب، إلا أننا لا نعرف بعد إن كانت ستقوم باستبدال LX 570 بشكل كامل أم لا، وذلك نظراً لكونها كروس أوفر كبيرة وليست SUV، رغم حجمها الكبير وصفوفها الثلاثة، كما أن منصتها تدعم عدة محركات مختلفة من بينها نسخ هجينة.