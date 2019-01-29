بالفيديو.. رئيس الـ ” فيفا ” يوجه ضربه قاتلة لقطر

نواف السالم(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل لدويلة قطر ، كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا “، عن مفاوضات جادة مع الكويت لإستضافتها مباريات كأس العالم 2022 .

بأتي هذا في الوقت الذي أنفق فيه تنظيم الحمدين المليارات لإستقبال الحدث الذي فضلت “الفيفا” إسناده لغيرها في خطوة تؤكد إهانتها لتنظيم الحمدين الذي سبب توترات إقليمية في المنطقة بعد دعمه للإرهاب .

وقال “إنفانتيتنو” في لقاء معه : حسناً هناك مفاوضات مع الكويت لإستضافة كأس العالم 2022 .

وتسعى الفيفا لإسناد المونديال العالمي لدولة قادرة على إستيعاب توسيع نهائيات 2022 لتضم 48 منتخب في الوقت الذي تعجز فيه قطر عن إستيعاب 32 منتخب فقط ، دون أن تستوعب تقييم مساحتها ودورها الصغيرين أمام العالم .

الجدير بالذكر أن إنفانتينو تواجد في الكويت لحضور مباراة نهائي كأس ولي العهد بين الكويت والقادسية، المقامة امس، الإثنين .