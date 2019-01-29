بالفيديو.. رئيس الـ ” فيفا ” يوجه ضربه قاتلة لقطر
في مفاجأة من العيار الثقيل لدويلة قطر ، كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا “، عن مفاوضات جادة مع الكويت لإستضافتها مباريات كأس العالم 2022 .
بأتي هذا في الوقت الذي أنفق فيه تنظيم الحمدين المليارات لإستقبال الحدث الذي فضلت “الفيفا” إسناده لغيرها في خطوة تؤكد إهانتها لتنظيم الحمدين الذي سبب توترات إقليمية في المنطقة بعد دعمه للإرهاب .
وقال “إنفانتيتنو” في لقاء معه : حسناً هناك مفاوضات مع الكويت لإستضافة كأس العالم 2022 .
وتسعى الفيفا لإسناد المونديال العالمي لدولة قادرة على إستيعاب توسيع نهائيات 2022 لتضم 48 منتخب في الوقت الذي تعجز فيه قطر عن إستيعاب 32 منتخب فقط ، دون أن تستوعب تقييم مساحتها ودورها الصغيرين أمام العالم .
الجدير بالذكر أن إنفانتينو تواجد في الكويت لحضور مباراة نهائي كأس ولي العهد بين الكويت والقادسية، المقامة امس، الإثنين .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 14 ساعة
$$$واخسارتاه$$$
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هذا ماجنيته على نفسي،وماجناه علئ أبي..
زائر[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههه الترجمه غير والكلام غير
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 10 ساعات
خلو عنا الكذب
الكويت لا يوجد لديها بنيه رياضيه صالحه واتحاده مفكك وكله مشاكل
ومن شروط اقامة كاس العالم وجود مخمره للمشجعين
وهذا لا يوجد في الكويت
اما شريفه فلا تستطيع لصغر مساحتها ورجالها باستيعاب دشير كاس العالم
روميو[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 9 ساعات
قطر فاز وبياخذ آسيا وبينظم كأس العالم وخلكم على مواضيعكم الكاذبه
ابوعبداللله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
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