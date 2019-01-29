اخفاق منتخب والحل النصر

النصر والاثارة ..

حينما تريد ان تبعد الأنظار عن اخفاقاتك وخيباتك وانهياراتك

خروج منتخبنا من اهم واقوى البطولات القارية بطولة كاس اسيا

خروج امام منتخب اليابان بوصف

(( خرجنا امام اليابان مرفوعي الرأس ))

هنا فقط تفكر ويتعبك التفكير

كيف تحول البوصلة وعيون الجماهير السعودية الى شيئ عرفت من تجاربك

((انه شاغل الناس ومالئ الدنيا))

انه الأعظم بدون منازع

تولع به الجمهور السعودي والخليجي والعربي والعالمي

مالسر في هذا الاهتمام المنقطع النظير

بنادي النصر العالمي

لماذا كل هذا الحب والتولع بالنصر العالمي

النصر هذا الموسم غير ؟؟

رئيس نادي غير

صفقات غير

متابعة جماهيرية غير

هو المنافس الأقرب

تفاعل نجومه القدامى

والافضل على مستوى الكرة السعودية والخليجية غير؟

جمهوره غير في كل ملعب وفي كل مكان يساندون !

اعتقد حينما تقول ؟؟؟؟

النصر العالمي اين يلعب ؟؟؟؟

كلمات اقامت الدنيا ولم تقعد

اعتقد انه

((افضل عمل قام به هذا الاتحاد من وجوده

او في مسيرته الى حد الان ))

ابعد الجمهور

وابعد العيون

والاقلام

والفلاشات

والصوت والصوره

والبرامج

عن الإخفاق الكبير

اقالة المتطوع في لجنة المسابقات

وإعادة القديم

لم تكن بذات الصخب

بل لم تصرف الأنظار عن

(( اين يلعب العالمي النصر ))

النصر سيلعب في الرياض

النصر سيلعب في المجمعة

النصر والنصر (( انه مشغل الناس ومالئ الدنيا ))

كلمات اثارة الجمهور الأصفر

العاشقين النصروايين حالهم يقول

وإذا كانت النفوس كبار

تعبت في مرادها الأجسام

أن الأذكياء من البشر

هم الأكثر عذابًا وشقاءً

والجهلة هم الأكثر سعادة

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

كلماتهم اين ماتريدون سنلعب

هذا ملعب وذاك ملعب

وين ماتريد احنا نلعب

تغير ملعب جعل الجمهور العالمي

يزدد عشقا وهياما وتحديا

كلما حاولو ابعاد جمهورالنصر

عن ناديهم؟

الواقع يصدمهم بل يرعبهم

النصر العالمي

اكبر من ان تجعله وسيلة

اثارة ممجوجه ووسيلة

تبعد بها الأنظار عن اخفاقاتك

التي ((اقصي ))

بها منتخبنا من بطولة كاس اسيا

برأس مرفوع