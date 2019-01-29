مدرب مانشستر يونايتد: نسعى للفوز بلقبين في الكأس المحلية ودوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

أكد المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، إنه يرغب في الفوز بلقبين في الكأس المحلية ودوري الأبطال في النصف الثاني من الموسم؛ فيما أقر بأن المنافسة على لقب الدوري بات هدفاً بعيد المنال هذا الموسم، فإنه يحث فريقه على اللحاق بتوتنهام هوتسبير الذي يتفوق عليه بـ7 نقاط قي المركز الثالث.

وقال سولشاير: ” الهدف دائماً لمانشستر يونايتد الفوز بالدوري، لا يمكننا تحقيق ذلك هذا العام لكن يجب أن نستعيد روح التحدي، أمامنا دوري الأبطال وكأس الاتحاد، لا يجب المنافسة فقط على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل ” ؛ فيما كان آخر لقب حققه يونايتد في الدوري الأوروبي 2017، لكنه لم يفز بالدوري الممتاز منذ آخر مواسم المدرب السابق أليكس فيرغسون مع الفريق في 2012-2013.

وتابع مدرب المان يونايتد: ” نحتل المركز السادس حالياً ونبتعد قليلاً عن فرق المقدمة، نسعى للمنافسة على المركز الثالث حالياً ” ، مضيفًا: ” الأمر يتعلق بتأهيل أنفسنا للموسم المقبل من أجل الاستعداد لخطوات أخرى ” .

ومن الجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد سيواجه تشيلسي حامل لقب كأس الاتحاد في الدور الخامس في 16 فبراير بعد 4 أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال.