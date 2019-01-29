الهلال الأحمر ينقل أكثر من 65 ألف حالة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من (583203) ألف مكالمة خلال العام الماضي منها (171083) بلاغ للمراكز ، تم مباشرة أكثر من “115561” ألف بلاغ حالات مرضية طارئة و”55522″ الف حالات حوادث، ونقلت الفرق الإسعافية أكثر من “65” الف حالة حوادث ومرضية لأقرب مستشفى بحسب نوع الحالة الطارئة.

وقد بلغ عدد الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من (94) ألف حالة مرضية تم نقل منها (44227) ألف حالة طارئة فيما بلغ عدد الحالات الغير منقولة أكثر من (50258) ألف حالة خلال عام (2018ـ)، وباشرت الهيئة بفرقها الإسعافية والمتقدمة أكثر من (34) الف حالة حوادث العام الماضي تم نقل منها (21404) ألف حالة حوادث طارئة للمستشفيات والمراكز الطبية القريبة بحسب نوعية الحالة الطارئة فيما لم تنقل أكثر من (22103) ألف حالة تم علاجها في الموقع

وبين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنقطة الرياض عبدالله المريبض أن الحالات التي لم تنقلها الهيئة تأتي لعدة اسباب منها رفض نفس الحالة أو ذويه إضافة لعلاج الحالة في الموقع وبالتالي لا يستدعي النقل، وقال انا هناك حالات مرضية أو أصابات لا تحتاج نتدخل من ضمن الحالات الطارئة ولا تستدعي النقل بحسب (البروتوكول) التابع للهيئة، إضافة للبلاغات الغير صحيحة أو عدم صحة الموقع.