  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوجة تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها للمواقع الإباحية

زوجة تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها للمواقع الإباحية

زوجة تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها للمواقع الإباحية
خالد الظفيري(صدى):

أقدم زوج كويتي بالإبلاغ عن زوجته الآسيوية ، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، ونشر لحظاتهما الحميمة على المواقع الإباحية بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية بمساعدة شخص آسيوي.

وذكر أنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم ، وعندما واجهها بما اكتشفه، أنكرت ، ما فعلته ،وقصدت سفارة بلادها، وادَّعت أنه اعتدى عليها بالضرب.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, يازوج الآسيويه اما سمعت باالمثل اللي يقول // حلاة الثوب رقعته منه وفيه ….امرك عجيب …..؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *