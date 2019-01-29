زوجة تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها للمواقع الإباحية
أقدم زوج كويتي بالإبلاغ عن زوجته الآسيوية ، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، ونشر لحظاتهما الحميمة على المواقع الإباحية بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية بمساعدة شخص آسيوي.
وذكر أنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم ، وعندما واجهها بما اكتشفه، أنكرت ، ما فعلته ،وقصدت سفارة بلادها، وادَّعت أنه اعتدى عليها بالضرب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
بتصير بطل من أبطال بوليوووووود😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يازوج الآسيويه اما سمعت باالمثل اللي يقول // حلاة الثوب رقعته منه وفيه ….امرك عجيب …..؟