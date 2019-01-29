زوجة تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها للمواقع الإباحية

خالد الظفيري(صدى):

أقدم زوج كويتي بالإبلاغ عن زوجته الآسيوية ، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، ونشر لحظاتهما الحميمة على المواقع الإباحية بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية بمساعدة شخص آسيوي.

وذكر أنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم ، وعندما واجهها بما اكتشفه، أنكرت ، ما فعلته ،وقصدت سفارة بلادها، وادَّعت أنه اعتدى عليها بالضرب.