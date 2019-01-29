رياح مثيرة للأتربة تسيطر على أجواء الرياض

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية في منطقة الرياض.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل الرياض، الخرج، الأفلاج، حوطة بني تميم، الدودامي، رماح، السليل.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الإنذار الساعة 12:05 ظهر اليوم الثلاثاء، فيما نهاية الحالة الساعة 17:00 مساء نفس اليوم.