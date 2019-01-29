برشلونة يقدم عرض مغري للاعب جزائري

نواف السالم(صدى):

يبدو أن النجم الجزائري ” عيسى ماندي ” لاعب ريال بيتس ومنتخب الجزائر على موعد هذا الشهر بعرض مغري من جانب برشلونة الذي يسعى لدعم صفوفه قبل انتهاء الميركاتو الشتوي .

وكشفت مصادر أن الصفقة المرتقبة ستتضمن بند شراء دائم مقابل 26 مليون جنيه إسترليني ، رغم إمتلاك اللاعب صاحب الـ”27″ عام سنة سارية مع ناديه الحالي ريال بيتس حتى 2021 .

ولايعلم مدى رد فعل ريال بيتس الذي يظهر تمسك غير عادي باللاعب الذي أصبح جزء أساسي في فريقه حيث شارك هذا الموسم وحده في 29 مباراة لمختلف المسابقات ، الأمر الذي قد يرشح العرض للزيادة .