برشلونة يقدم عرض مغري للاعب جزائري
يبدو أن النجم الجزائري ” عيسى ماندي ” لاعب ريال بيتس ومنتخب الجزائر على موعد هذا الشهر بعرض مغري من جانب برشلونة الذي يسعى لدعم صفوفه قبل انتهاء الميركاتو الشتوي .
وكشفت مصادر أن الصفقة المرتقبة ستتضمن بند شراء دائم مقابل 26 مليون جنيه إسترليني ، رغم إمتلاك اللاعب صاحب الـ”27″ عام سنة سارية مع ناديه الحالي ريال بيتس حتى 2021 .
ولايعلم مدى رد فعل ريال بيتس الذي يظهر تمسك غير عادي باللاعب الذي أصبح جزء أساسي في فريقه حيث شارك هذا الموسم وحده في 29 مباراة لمختلف المسابقات ، الأمر الذي قد يرشح العرض للزيادة .
www[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 ساعات
ماشاء الله ناس توقع لبرشلونة وحنا همنا الطواقي والفقر والطحالب لو كان عندنا محترفين كنا بخير وسلامة ومانتعصب للنادي على حساب المنتخب
فهد الجهني@[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
احد يجاوبني ليش ماعندنا محترفين ؟؟ لو درجة ثانية بدوريات اوروبا نرضى معلش بس ليش ما نشوف لاعب سعودي زي ما نشوف الجزائري والمغربي ومؤخرا المصري والله يشرفون ماشاء الله منتخب الجزائر كمثال جميع لاعبيه محترفين آخر واحد فيهم بالدوري الإسباني !! وحنا محلي مدلل وملايين تصرف عليه وبالأخير يطلع من دور 16 من كأس آسيا ولو كان بإفريقيا ماكان تأهل أصلا