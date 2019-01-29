ليون وتشيلسي مهددان بالحرمان من التعاقدات

طلال الغامدي(صدى):

يخضع نادي تشيلسي الإنجليزي للمرحلة الثانية من تحقيقات لجنة الإنضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بعد اتهامه بإرتكاب مخالفات لقواعد الإتحاد ، فيما يخص التعاقد مع اللاعبين الشباب والناشئين.

وكشفت صحيفة ” جارديان ” البريطانية أنه في حال ثبوت تلك المخالفات سيعاقب النادي بالحرمان من ضم أي لاعبين جدد لفترة إنتقالات أو أكثر .

كما يخضع ليون الفرنسي هو الآخر للتحقيق بعد الكشف عن وثائق تؤكد مشاركة البوركيني ” بيرتران تراوري ” في مسابقات تحت الـ ” 16 ” رغم تجاوزه في ذلك الوقت 18 عام .

الجدير بالذكر أن قوانين الفيفا تمنع تعاقد الأندية مع أي لاعب لم يبلغ 18 عامًا، إلا في حالة إثبات أن والديه هاجرا بسبب أمور لا تتعلق بكرة القدم .