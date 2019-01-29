مدافع ريال مدريد الجديد يتغلب على راموس

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن المدافع البرازيلي ايدير ميليتاو المنتظر انضمامه لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 50 مليون يورو، أفضل من سيرخيو راموس ورافائيل فاران الثنائي الحالي لدفاعات الفريق.

ولعب البرازيلي هذا الموسم 27 مباراة بين جميع البطولات؛ حيث تلقى 17 هدفاً بمعدل 0.6 هدف فقط لكل مباراة، وقد ترك بورتو، مع وجود المدافع على أرض الملعب، شباكه نظيفة 12 مرة، 44% من المباريات.

وتكتسح أرقام ميلتاو أرقام مدافعي ريال مدريد؛ حيث أن السجل لدى سيرجيو راموس تلقى 39 هدفاً في 31 مباراة ” 1.25 هدف في المباراة الواحدة ” ، فاران تلقى 31 هدفاً في 25 مباراة ” 1.25 هدف في المباراة الواحدة ” .