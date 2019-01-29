رئيس العين يُعلق على رحيل زوران للهلال

ماجد محمد(صدى):

علق غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي على أنباء رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن تدريب الفريق لقيادة نادي الهلال خلال الفترة القادمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

وغرد رئيس العين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : “البقاء أو الرحيل خيارات متاحة.. وللجميع حق اتخاذ قراره بحرّية مطلقة والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك”.

و أضاف “عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات وأحيانًا بالمفاجآت ومن الطبيعي رحيل الأشخاص.. التفاصيل دائمًا تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع”.

و أتم ،طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية “الزعيم” وجماهيره والمنتمي له يدرك جيدًا أنه سيعانق مجدًا جديدًا، ويصنع تاريخًا كبيرًا، ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين”.