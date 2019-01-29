رئيس العين يُعلق على رحيل زوران للهلال
علق غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي على أنباء رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن تدريب الفريق لقيادة نادي الهلال خلال الفترة القادمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.
وغرد رئيس العين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : “البقاء أو الرحيل خيارات متاحة.. وللجميع حق اتخاذ قراره بحرّية مطلقة والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك”.
و أضاف “عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات وأحيانًا بالمفاجآت ومن الطبيعي رحيل الأشخاص.. التفاصيل دائمًا تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع”.
و أتم ،طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية “الزعيم” وجماهيره والمنتمي له يدرك جيدًا أنه سيعانق مجدًا جديدًا، ويصنع تاريخًا كبيرًا، ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين”.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 1 ساعة
رغم تصدر الهلال ومع ذلك يتم الاستغناء عن المدرب!
إنها حرفنة إدارة نادي الهلال..تعلموا يا باقي الأندية
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 40 دقيقة
النصر طرد مدربه وهو وصيف المتصدر
الطرد له اسباب مثل الهلال يمكن راوا انه مايناسب لعبهم وقاسي على اللاعبين وهم غير متعودين على القسوة
النصر كان مدربهم متخبط رغم قوة اللاعبين اللي يملكم
الاتحاد كان عنده مشكله في العناصر وليس المدرب
الان الاتحاد يجني ثمرة اخطاء بداية الموسم عدل اللاعبين وتغير المدرب الله يعينهم ويثبتهم في الدوري الممتاز
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 36 دقيقة
انا رأيي ان المدربين الان يلعبون علينا با الاتفاق مع سماسرة بتوقيع على مقدمات كبيره للعقود بالملايين ثم الراتب معد يهمه يقوم بتغيير الاعبين على كيفه ويحاول يستفز الاداره لكي تطرده ويذهب بالملايين
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 35 دقيقة
المفروض المدرب ياخذ القيمه مقسمه على الشهور مثل ماكان الله يرحمه الامير عبدالرحمن بن سعود يسوي معهم ومع اللاعبين