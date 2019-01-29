نشر : منذ 16 ساعة 4٬636 5 الاخبار المحلية ” فيديو ” يوثق الحياة الاجتماعية بالمملكة قديما حمود العنزي(صدى): رصدت إحدى مقاطع الفيديو النادرة ماهية الحياة الإجتماعية بالمملكة قديمًا. ووثق المقطع مظهر السيارات بذلك الوقت، وقيام الطلاب بممارسة الرياضة خلال دوامهم بالمدارس. الوسوم:المملكة
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة
الزمن الجميل والخط الجميل والمدرس مصري -ايام البساطه والروقان من وسائل التواصل والشاشات-
لكن لابد من التطور والتجديد ومع كل ذلك مازلنا في بعض او اغلب المجالات في مكانك سيير-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يسقي هذيك الأيام
الحين كل ماجاء يوم صار أخس من أمس😐
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 13 ساعة
كان يااا ما كان ** زمن البساطة والعفويه * من جد كان زمان الطيبين *!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 7 ساعات
هو فيه اخس منكم اثرنا ورعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
هو فيه اخس منكم اثرنا ورعان