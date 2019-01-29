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” فيديو ” يوثق الحياة الاجتماعية بالمملكة قديما

” فيديو ” يوثق الحياة الاجتماعية بالمملكة قديما
حمود العنزي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو النادرة ماهية الحياة الإجتماعية بالمملكة قديمًا.

ووثق المقطع مظهر السيارات بذلك الوقت، وقيام الطلاب بممارسة الرياضة خلال دوامهم بالمدارس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة

الزمن الجميل والخط الجميل والمدرس مصري -ايام البساطه والروقان من وسائل التواصل والشاشات-
لكن لابد من التطور والتجديد ومع كل ذلك مازلنا في بعض او اغلب المجالات في مكانك سيير-

[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 13 ساعة

كان يااا ما كان ** زمن البساطة والعفويه * من جد كان زمان الطيبين *!!!

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