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توفى زوجها فهل تصدر تصريح سفر.. ” الجوازات تجيب “

توفى زوجها فهل تصدر تصريح سفر.. ” الجوازات تجيب “
علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للجوازات مع سؤال مواطن حول كيفية إصدار تصريح سفر لوالدته بعد وفاة الأب.

ووجه المواطن سؤالا لحساب الجوازات عبر تويتر تضمن: ” كيف يتم إصدار تصريح سفر للوالدة إذا كان الوالد متوفي و كيف يتم ضمها في أبشر لوكيلها الشرعي ( الأخ الأكبر)؟ ” .

وبدوره، رد حساب الجوازات على السؤال قائلاً: رحم الله فقيدكم، يتم مراجعة إدارة الجوازات من قبل ولي الأمر الحالي لإصدار تصريح سفر. سعدنا بتواصلك.


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