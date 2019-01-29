توفى زوجها فهل تصدر تصريح سفر.. ” الجوازات تجيب “

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للجوازات مع سؤال مواطن حول كيفية إصدار تصريح سفر لوالدته بعد وفاة الأب.

ووجه المواطن سؤالا لحساب الجوازات عبر تويتر تضمن: ” كيف يتم إصدار تصريح سفر للوالدة إذا كان الوالد متوفي و كيف يتم ضمها في أبشر لوكيلها الشرعي ( الأخ الأكبر)؟ ” .

وبدوره، رد حساب الجوازات على السؤال قائلاً: رحم الله فقيدكم، يتم مراجعة إدارة الجوازات من قبل ولي الأمر الحالي لإصدار تصريح سفر. سعدنا بتواصلك.