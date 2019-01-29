وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للنخيل والتمور

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بعدة مدن بالمملكة.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير فرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالمدينة المنورة، ومستشار قانوني، ومسؤول مشاريع مراجع داخلي، وأخصائي جودة، وأخصائي جودة، وأخصائي الخدمات اللوجستية، وأخصائي عقود ومشتريات، وأخصائي تسويق، وسكرتير مدير فرع منطقة الأحساء، وسكرتير مدير فرع منطقة المدينة المنورة، وسكرتير مدير فرع منطقة القصيم.

وأشار المركز إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 2019/01/29م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا