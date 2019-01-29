التخصصات الصحية تختار مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية صديقا للطفل والأم

محمد السعران(صدى):

إختارت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية ، كأول مستشفى صديق للطفل والام يشجع على الرضاعة الطبيعية ويعنى بالتثقيف الصحي للمرأة الحامل من خلال برنامج “نورتي” الذي اطلقته مستشفى المملكة في وقت سابق .

ويتناول برنامج “نورتي”التدريب على الحمل والمخاض، حيث صمم برنامج نورتي ليتماشى مع سياسة المستشفى الصديقة للأم والوليد، وليمثل الدليل الشامل والرفيق الأمثل للمرأة خلال فترة حملها وولادتها ونفاسها وحتى فترة الرضاعة.

كما أن البرنامج يهدف إلى مشاركة الأسرة فرحتهم بمولودهم الجديد وتنمية الوعي الغذائي الصحي للأم والطفل معًا ، ويشمل أيضاً تقديم الرعاية والمشورة الطبية للأم قبل الولادة وبعدها ، ومنها بعض التمارين التي تساعد الام على الولادة ، وغيرها .

اضافة الى أن هذا البرنامج يعد خطوة متميزة تسجل لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية .

ويركز مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية على تطوير وتعزيز صحة الأم وصحة الطفل إلى جانب العديد من البرامج الأخرى لتثقيف المجتمع وتنميته صحياً، ولقد سعت المستشفى جاهدة إلى تقديم كل ما هو جديد في برامج الوقاية وتعزيز الصحة والتوعية، حيث أطلقت “نورتي” للأم والطفل والذي يعني بالرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض وسرعة تشخيصها وخفض معدلات الوفيات أثناء الحمل والولادة وتعزيز النمو للأم والطفل.

كما يسعى لمشاركة الأسرة فرحتهم والسعي لتعزيز مفهوم الصحة والغذاء وعلى رأسها أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل ونشر هذه الثقافة .