عيادتين جديدتين لمكافحة التدخين في حفرالباطن

محمد السعران(صدى):

أعلنت صحة حفرالباطن عن افتتاح عيادتين جديدتين لمكافحة التدخين، الأولى في مستشفى الولادة والأطفال والثانية بمستشفى حفرالباطن المركزي، وذلك ضمن خطتها وحملتها التوعوية في الحد من آفة التدخين التي تتضمن افتتاح عيادات في المستشفيات ومراقبة منافذ البيع، بالإضافة إلى توعية المجتمع.

العيادات ستقدم خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين إضافة إلى المشورة الطبية والخدمة العلاجية، كما سيكون للعيادة دور في الجانب التوعوي لأفراد المجتمع من خلال إقامة الفعاليات التي تحذر من مضار التدخين على الفرد والمجتمع.

هذه العيادتين تضاف إلى العيادات التي تم افتتاحها مؤخراً في مستشفى السعيرة ومستشفى الملك خالد وعدد من العيادات في المراكز الصحية، والتي تأتي ضمن جهود ” الصحة ” لتحسين الحالة الصحية لجميع أفراد المجتمع.