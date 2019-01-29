شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين سلبوا 400 ألف بالحيلة من مواطن
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت -بفضل من الله -عن القبض على (٤) أربعة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن من خلال عرض مركبةٍ فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه ، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حيه.
وقد جرى إيقاف المتهمين ، وتحريز المضبوطات ، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 17 ساعة
احسنتم و بارك الله فيكم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
نريد الاحكام الرادعه بعد القبض-
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 16 ساعة
يالربع اتركوا عنكم الدلاخه ولا أحد يشيل بجيبه كاش كبير….
اصلحكم الله الشيك أمن وأمان والأهم من هذا أنه سند لك ولو بعد عشر سنين فلا مجال للإنكار …
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 16 ساعة
كل يوم جرايم وسرق
ماراح يهداء الوضع الا بقص يد
بكره يطلعون من السجن ويعيثو في الارض فساد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يقوي رجال الأمن ويعطيهم العافية😘
هذا فيها قص ارقبة مو قص يد😐