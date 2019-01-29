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  3. شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين سلبوا 400 ألف بالحيلة من مواطن

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين سلبوا 400 ألف بالحيلة من مواطن

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين سلبوا 400 ألف بالحيلة من مواطن
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت -بفضل من الله -عن القبض على (٤) أربعة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن من خلال عرض مركبةٍ فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه ، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حيه.

وقد جرى إيقاف المتهمين ، وتحريز المضبوطات ، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 17 ساعة

احسنتم و بارك الله فيكم

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة

نريد الاحكام الرادعه بعد القبض-

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 16 ساعة

يالربع اتركوا عنكم الدلاخه ولا أحد يشيل بجيبه كاش كبير….
اصلحكم الله الشيك أمن وأمان والأهم من هذا أنه سند لك ولو بعد عشر سنين فلا مجال للإنكار …

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 16 ساعة

كل يوم جرايم وسرق
ماراح يهداء الوضع الا بقص يد
بكره يطلعون من السجن ويعيثو في الارض فساد

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