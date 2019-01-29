القتل حدا لمقيمة قتلت مواطنا في حفر الباطن
أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بإحدى الجانيات في محافظة حفر الباطن، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدمت/ روسيليا باكونا اجمهول ـ فلبينية الجنسية ـ على قتل/ حميد بن تركي بن حايف الفضلي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه مما أدى لوفاته وشروعها في قتل إحدى بناته أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها مما أدى لإصابتها وشروعها بالانتحار مما أدى لإصابتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من رجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية / روسيليا باكونا اجمهول – فلبينية الجنسية – اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 1440هـ، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 17 ساعة
القاتل يقتل و طالما هي اعترفت و دا شرع الله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
الحمد لله على تطبيق شرع الله
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 16 ساعة
شكر للقياده الصارمه ..فلا هواده بتطبيق الشريعه…
… انتظروا يومين وتسمعو بربره ريس الفلبين
قلم صريح[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 16 ساعة
اعطونا القصة الكاملة يمكن كان يغتصبها معهود من الاشكال هاذي التصرفات
ابو خالد 3[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 15 ساعة
قلم صريح ..
تتوقع انه حكومتنا طريقتها بالقتل خذوه فغلوه ؟
حد القتل مايطلع الا بعد مايمر على اكثر من جهه واكثر من قاضي وبالاخير يمر ع الامارة ويتنفذ
كلامك فيه تشكيك بوزارة الداخليه والقضاء والامارة ؟؟!
عجيب امرك صراحه ؟؟؟
ابو خالد 3[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 15 ساعة
اضيف على كلامي السابق ردا على قلم صريح
كلامك فيه قذف على الرجال .. استغفر لانك قد تكون ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب 🙂
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 14 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله اتوقع الفلبينيه تمر حاله نفسيه سيئه بسبب بعدها عن اهلها هناك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمدلله على تنفيذ شرع الله.
أخت نجاة
انتبهي في ناس تزعل يوم نقول القاتل يقتل
ناس ماجربت طعم الألم وفقد الأخ أو القريب والصديق
ناس هم سبب أزدهار جرائم القتل😐
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 13 ساعة
الله المستعان .. الله يرحم اموات المسلمين ويرد كيد اعداء الدين في نحورهم
qlq[ عدد التعليقات: 4410 ] نشر منذ 12 ساعة
…
احفظو بيوتكم وبركتها
من الخدم