بالفيديو.. سما المصري تشن هجوما جديدا على ريهام سعيد

القاهرة(صدى):

شنت الفنانة المصرية سما المصري هجوم على الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير عقب بقائها مع طفل البلكونة.

وقامت سما بنشر مقطع فيديو لريهام سعيد مع الطفل على حسابها الخاص بانستجرام و هي تسأل الطفل هل تحب ولادتك أم لا ؟

وعلقت سما علي الفيديو قائلة: ” بتقول للواد أنت بتحب مامتك ولا لا؟، هار أسود كان ناقص تقوله تحب نقتلها إحنا ولا تقتلها أنت بنفسك؟

و أضافت ، ” اه اللي مسكك مايك وعملك مذيعة، اللي عاملين نفسهم إعلاميين اللي من نوعية الولية دي هم فعلا اللي هيعقدوا الواد ده وأهله في حياتهم، شوفوا الواد خايف منها ازاي؟ “.

وتابعت: ” سيبوا الواد وأمه وأبوه وإخواته بقي في حالهم بطلوا تاكلوا عيش علي قفا الغلابة، ما البلد مليانة بلاوي وفساد للركب سيبتوا كل دا ومشكلة طفل البلكونة بقت هي الأزمة “.