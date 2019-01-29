اعتمدي المكياج الفرنسي لتوسعة عينيك الصغيرتين

باريس(صدى):

على الرغم من أنّ الألوان البرونزية ومكياج السموكي والكونتورينغ لا تزال الأكثر إستخداماً منذ عامين إلى الآن من قبل اخصائي التجميل، إلا أن المكياج الفرنسي بات الأكثر استخداماً في الفترة الأخيرة خاصة لصاحبات العيون الصغيرة.

حيث يضيف هذا الماكياج لمسة أنثوية مميزة، ويساعد في توسيع العينين لمنجها جاذبية خاصة.

إليك الخطوات البسيطة لتطبيق هذا النوع من المكياج :

* ضعي كريم أساس يناسب بشرتك لتغطية الشوائب والعيوب، ووزعيه بشكل متساوٍ على كامل الوجه والرقبة منعاً لظهور فارق في اللون بين المنطقتين.

* طبقي ظلال العيون باللون الأبيض على كامل الجفن المتحرك ثم قومي بتوزيع ظلال العيون باللون البيج على عظمة الحاجب، وإعمدي الى تحديد الجفن العلوي بإستخدام ظلال العيون البنيّة.

* أرسمي خطاً بمحاذاة خطّ الرموش من بداية العين الى نهايتها، وارسمي فوقه خطاً من الايلاينر الرفيع.

* حددي الجفن السفلي بدءً من طرف العين الى المنتصف بواسطة ظلال العيون البنية. ويمكنك إضافة لمعة على زاوية العين الداخليّة لإضفاء لمسة إضافية من الجاذبية.

* طبقي عدة طبقات من الماسكارا على الرموش.

* ضعي الكحل الاسود داخل العين لتبدو أوسع وأكثر جمالاً.

* يعتمد المكياج الفرنسي على مكياج الشفاه القوي، لذلك إختاري الالوان القوية مثل الاحمر أو البوردو الداكن أو البنفسجيّ.