بالفيديو.. نور الغندور بعد عملية حقن فاشلة: أريد طبيب شاطر يعدل لي شفايفي

خالد الظفيري(صدى):

أجرت الفنانة نور الغندور، عملية حقن لشفتيها فاشلة حيث تبحث عن طبيب تجميل محترف لإجراء عملية جديدة تحفي بها عيوب العملية التجميلية الفاشلة.

وأوضحت ” الغندور ” عبر حسابها على ” سناب شات ” قائلةً: ” لما سويت خشمي صار في مسافه بين خشمي وشفايفي مضايقتني.. المهم إيش راح أسوي، دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي.. وأبي دكتور وايد شاطر وشغله وايد بسيط يعدلي شفايفي شوي ” .

وأضافت: ” لأنه دون ذكر أسماء رحت لدكتوري وسويت شفايفي ورجعت ذوبت الفيلر من شفايفي مرة ثانية.. ولما كنت في بيروت رحت لدكتور هو اللي ذوبلي الفيلر وقالي مي الجزار اللي مسويلك شفايفك.. الفيلر ما كان حلو لأنه كان مجرد إنه عبالي شفايفي فقط دون أي تناسق ” .

واستدركت نور الغندور، قائلةً: ” للأسف الدكتور كان وايد شاطر في بيروت لكن قالي إنه بعد ما دوبت الفيلر لازم أستنى ٤ أيام.. لكن كنت رجعت للكويت.. فإذا تعرفون دكتور وايد شاطر وايد شغله دقيق ورقيق.. ابعتولي على الديركت.. غير كده ما تبعت ” .