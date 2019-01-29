بالفيديو.. نور الغندور بعد عملية حقن فاشلة: أريد طبيب شاطر يعدل لي شفايفي
أجرت الفنانة نور الغندور، عملية حقن لشفتيها فاشلة حيث تبحث عن طبيب تجميل محترف لإجراء عملية جديدة تحفي بها عيوب العملية التجميلية الفاشلة.
وأوضحت ” الغندور ” عبر حسابها على ” سناب شات ” قائلةً: ” لما سويت خشمي صار في مسافه بين خشمي وشفايفي مضايقتني.. المهم إيش راح أسوي، دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي.. وأبي دكتور وايد شاطر وشغله وايد بسيط يعدلي شفايفي شوي ” .
وأضافت: ” لأنه دون ذكر أسماء رحت لدكتوري وسويت شفايفي ورجعت ذوبت الفيلر من شفايفي مرة ثانية.. ولما كنت في بيروت رحت لدكتور هو اللي ذوبلي الفيلر وقالي مي الجزار اللي مسويلك شفايفك.. الفيلر ما كان حلو لأنه كان مجرد إنه عبالي شفايفي فقط دون أي تناسق ” .
واستدركت نور الغندور، قائلةً: ” للأسف الدكتور كان وايد شاطر في بيروت لكن قالي إنه بعد ما دوبت الفيلر لازم أستنى ٤ أيام.. لكن كنت رجعت للكويت.. فإذا تعرفون دكتور وايد شاطر وايد شغله دقيق ورقيق.. ابعتولي على الديركت.. غير كده ما تبعت ” .
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 17 ساعة
ابك الدختور ملقاط ماجوده…
ابك أدخلي الخيمه وملقاط ينفخك
الوايلي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 17 ساعة
فيه الف دكتور بحفر الباطن يعدلونك كلك لو تبين
حسبنا الله بكل سفيهه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
فيه دكتور جدا شاطر وماهر في مصر في الجيزه بالتحديد -لكنه يغش احيانا بس لو فلوسك كتير راح يقوم بالازم-اخر مره مسكوا عنده شاحنه قادمه من الصعيد مليانه قحووووش-
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههه ماعاد فيه بنات يستحون تقول يعدل شفايفي البنت عاوزه شفشفه الله ينشف مخها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 12 ساعة
تعالي أدعس عليها يرجلي
وإن شاءالله
تزين😂😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 12 ساعة
قلعتشش *!! هههههههههههههههههه
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محد قالشش روحي غير باللي أنخلقتي فيه *!!!
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ما فيه دختور *** ! فيه سباك ينفع ؟!!!! هههههههههههههههههه