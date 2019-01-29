بالفيديو.. تعليق جرئ من ” نجوى كرم ” على منتقدي غنائها بحفل الدكتورة خلود
خرجت الفنانة نجوى كرم عن صمتها بعد الإنتقادات التي طالتها عقب إحيائها حفل خاص للفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود للإعلان عن جنس جنينها ، مؤكدة أنها غير نادمة على الحفل الذي أرادت به أن تفرح بالرقص والغناء مع أصدقائها .
جاء ذلك في لقاء تليفزيوني معها ، أكدت خلاله أنها لم تكن تتوقع كل هذه الضجة ، مشيرة إلى أن الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “لا يسوون” وعلى قدر ضئيل من الأخلاق .
ورداً على انتقادات جرأة فستانها في حفل توقيعها مع “روتانا” قالت متعجبة : يا لطيف بكليباتنا هيك عم نلبس ما بفهم شو بدن واللي عم بيحكي يتفضل ينزل على الساحة ويفرجني .
يشار إلى أن المطربة البنانية ستشارك بعد غياب عدة سنوات بمهرجان “هلا فبراير ” بالكويت ، تقدم خلاله باقة متنوعة من الأغاني .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 12 ساعة
الا نجوى لحد يزعلها😘