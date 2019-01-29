بالصور.. الكشف عن أسعار لينكون افياتور 2020 الجديدة كليا

واشنطن(صدى):

بعد الكشف عنها ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 سنتحدث اليوم ولأول مرة عن سعر لينكون افياتور 2020 الجديدة كلياً .

وفقاً لما نشره موقع automaker الأمريكي سيبدأ سعر لينكون افياتور 2020 الجديدة كلياً من 51,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 191,625 ريال سعودي .

اسعار لينكون افياتور 2020 وفقاً للسوق الأمريكي كالتالي :

يبدأ سعر لينكون افياتور 2020 القياسية من 51,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 191,625 ريال سعودي .

يبدأ سعر لينكون افياتور 2020 النسخة المزودة بمحرك V6 ايكوبوست مع شاحن توربيني مزدوج فيبدأ من 56,190 دولار أمريكي أي ما يعادل 210,712 ريال سعودي .

يبدأ سعر افياتور Black Label 2020 من 77,695 دولار أمريكي أي ما يعادل 291,356 ريال سعودي .

يبدأ سعر لينكون افياتور هايبرد 2020 من 68,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 258,000 ريال سعودي .

يبدأ سعر افياتور 2020 نسخة Grand Touring من 87,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 329,250 ريال سعودي .

لينكون افياتور 2020

يجدر الإشارة إلى أن سيارة لينكون افياتور تمثل فئة سيارة SUV مزودة بثلاثة صفوف من المقاعد وتعتمد على نفس شاصي سيارة فورد اكسبلورر 2020 ، وحصلت هذه السيارة الأمريكية الفاخرة على تصميم خارجي مستمد من نسختها الاختبارية ولتمتلك السيارة ملامح مسمدة أيضاَ من شقيقاتها ؛ لينكون نافيجيتور 2019 ، و لينكون كونتيننتال 2019 ، و لينكون نوتيلوس 2019 .

ميكانيكياً تعتمد السيارة العائلية الفاخرة على محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 400 حصان و 542 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير من 10 سرعات

وتتوفر نسخة هجينة – هايبرد – من سيارة لينكون افياتور 2020 تعتمد على محرك بنزين مع محرك كهربائي يولدان المحركين معاً قوة تصل إلى 450 حصان و 813 نيوتن.متر من عزم الوران.