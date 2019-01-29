بالصور.. الكشف عن أسعار لينكون افياتور 2020 الجديدة كليا
بعد الكشف عنها ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 سنتحدث اليوم ولأول مرة عن سعر لينكون افياتور 2020 الجديدة كلياً .
وفقاً لما نشره موقع automaker الأمريكي سيبدأ سعر لينكون افياتور 2020 الجديدة كلياً من 51,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 191,625 ريال سعودي .
اسعار لينكون افياتور 2020 وفقاً للسوق الأمريكي كالتالي :
يبدأ سعر لينكون افياتور 2020 القياسية من 51,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 191,625 ريال سعودي .
يبدأ سعر لينكون افياتور 2020 النسخة المزودة بمحرك V6 ايكوبوست مع شاحن توربيني مزدوج فيبدأ من 56,190 دولار أمريكي أي ما يعادل 210,712 ريال سعودي .
يبدأ سعر افياتور Black Label 2020 من 77,695 دولار أمريكي أي ما يعادل 291,356 ريال سعودي .
يبدأ سعر لينكون افياتور هايبرد 2020 من 68,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 258,000 ريال سعودي .
يبدأ سعر افياتور 2020 نسخة Grand Touring من 87,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 329,250 ريال سعودي .
لينكون افياتور 2020
يجدر الإشارة إلى أن سيارة لينكون افياتور تمثل فئة سيارة SUV مزودة بثلاثة صفوف من المقاعد وتعتمد على نفس شاصي سيارة فورد اكسبلورر 2020 ، وحصلت هذه السيارة الأمريكية الفاخرة على تصميم خارجي مستمد من نسختها الاختبارية ولتمتلك السيارة ملامح مسمدة أيضاَ من شقيقاتها ؛ لينكون نافيجيتور 2019 ، و لينكون كونتيننتال 2019 ، و لينكون نوتيلوس 2019 .
ميكانيكياً تعتمد السيارة العائلية الفاخرة على محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 400 حصان و 542 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير من 10 سرعات
وتتوفر نسخة هجينة – هايبرد – من سيارة لينكون افياتور 2020 تعتمد على محرك بنزين مع محرك كهربائي يولدان المحركين معاً قوة تصل إلى 450 حصان و 813 نيوتن.متر من عزم الوران.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 17 ساعة
لينكون افياتور شكلها فخم وجميل وستايل لاكنها غير مرغوبة في الاسواق الخليجية مثل لنكون و تاهو المنتشرة في دول الخليج العربي
اللواء العربي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 17 ساعة
ننصح الجميع الابتعاد عن سيارات فورد ووكيلها الجزيرة بالرياض . الوكيل نهب وضرب الجيوب بعد البيع والان وضع الوكيل مزري ويعاني من خسائر متلاحقة ونفس الحال لشركة جنرال اليكترك قامت بتسريح الكثير من موظفيها وإغلاق الكثير من مصانعها في امريكا الشماليه بسبب خسائرها ووكلائها في الخليج الذين وضعوا ربح 40% من قيمة السيارات مما أدى لعزوف الخلجيين عن الشراء . والدليل الفرق الشاسع بين سعر الوكيل ومعارض السيارات رغم ان الوكيل من قام بتوزيعها على المعارض !!
ابو غالب[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 17 ساعة
تبغون سيارة عائلية تخدم معكم لفترة طويلة واعطالها قليلة وعن تجربتي مع لاندكروزر في اكس ار
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
الان اغلب المستهلكين يبحثون عن السيارات الاقتصاديه والسهله في نفس الوقت-