فريق من مركز زمزم بالهيئة يتابع تنفيذ التوصيات الخاصة بمشروع تطوير الطريق الموازي بمكة

سعيد العجل(صدى):

أنهى مختصو مركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عدة دراسات جيولوجية وجيولوجية هندسية وهيدروجيولوجية تفصيلية لموقع مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة التابع لشركة أم القرى وبين المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل بأن فريق عمل متخصص من مركز دراسات وابحاث زمزم بالهيئة قام بتقويم أثر أعمال وإنشاءات البنية التحتية في منطقة تطوير المشروع على التوازن الهيدروجيولوجي وعلاقة ذلك بالمصادر المغذية لبئر زمزم المباركة بالإضافة الى الاطلاع ومتابعة تنفيذ التوصيات الفنية المعتمدة و الخاصة بالمشروع ،لضمان المحافظة على التوازن الهيدروجيولوجي في محيط المشروع، وأضاف بأن هذه المتابعة تهدف لتحقيق مبدأ الاستدامة في الأعمال التنموية والتطويرية، وللتأكد أيضاً من طرق التنفيذ على أرض الواقع، حيث وصل المشروع الى إعادة ردم بعض المناطق المحيطة بمسار انفاق المترو.

ومن جانبه قال مدير مركز دراسات وابحاث زمزم بالهيئة المهندس سامر شومان انه تم عقد جلسة عمل لمناقشة الصعوبات التي تواجه المقاول عند تطبيق التصاميم الهندسية المعدة من قبل مركز دراسات وأبحاث زمزم نتيجة طبيعة الموقع في بعض المناطق، مما تطلب اتخاذ بعض القرارات لتحديث تلك التصاميم التفصيلية ضمن الأطر الأساسية التي تحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن الأعمال الإنشائية للبنية التحتية على حركة المياه الجوفية ونوعيتها. وأضاف بأن هذا المشروع الهام يقع بالقرب من حوض وادي إبراهيم و مشروع جبل عمر، ويعمل على الربط بين عدة أحواض مائية متجاورة مما يتطلب العمل على أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تغيير البنية الجيومورفولوجية للأحواض المائية المتجاورة والحفاظ على حركة المياه الجوفية الطبيعية داخلها.

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