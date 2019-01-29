بالفيديو.. كيف انتقمت فتاه من متحرش.. وجلده الجميع أمام عينها
تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” مع فيديو مثير للدهشة في أحد الشوارع الشهيرة بالقاهرة ، وتسبب في ضجة كبيرة رغم أن مدته لم تتجاوز 35 ثانية .
وأظهر الفيديو لقطات مصورة لشاب يتلقى ” علقة ساخنة ” على يد مجموعة من الشباب الذين تكتلوا عليه بشارع فيصل الشهير ، فيما تعالت صوت الفتاة التي تحرش بها وتوعدت بنشر فيديو ضربه على الإنترنت وهو ماتم بالفعل .
من جانبهم تفاعل رواد ” فيسبوك ” مع الفيديو مؤيدين عقاب المتحرش وتلقينه درس لن ينساه ، وإستخدام الفيديو للإبلاغ عنه بالشرطة ليكون عبرة لغيره .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة
ونعٍم بالنشميه
بعض الورود لاتستطيع لمسها محاطه بالشوك وقد تفرز ماده تعمي العين وتذهب بالبصر-احذر تسلم-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههه كفو💪😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 12 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات
يستاهل ماجاه من اهل النخوة والحميه ,,
,, اتمنى ان لايعيدها ، واتمنى ان يعتبر به غيره حتى لاتسول له نفسه ان يفعل مافعل هاالمقرود ,,