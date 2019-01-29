بالفيديو.. كيف انتقمت فتاه من متحرش.. وجلده الجميع أمام عينها

القاهرة(صدى):

تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” مع فيديو مثير للدهشة في أحد الشوارع الشهيرة بالقاهرة ، وتسبب في ضجة كبيرة رغم أن مدته لم تتجاوز 35 ثانية .

وأظهر الفيديو لقطات مصورة لشاب يتلقى ” علقة ساخنة ” على يد مجموعة من الشباب الذين تكتلوا عليه بشارع فيصل الشهير ، فيما تعالت صوت الفتاة التي تحرش بها وتوعدت بنشر فيديو ضربه على الإنترنت وهو ماتم بالفعل .

من جانبهم تفاعل رواد ” فيسبوك ” مع الفيديو مؤيدين عقاب المتحرش وتلقينه درس لن ينساه ، وإستخدام الفيديو للإبلاغ عنه بالشرطة ليكون عبرة لغيره .