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بالفيديو.. كيف انتقمت فتاه من متحرش.. وجلده الجميع أمام عينها

بالفيديو.. كيف انتقمت فتاه من متحرش.. وجلده الجميع أمام عينها
القاهرة(صدى):

تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” مع فيديو مثير للدهشة في أحد الشوارع الشهيرة بالقاهرة ، وتسبب في ضجة كبيرة رغم أن مدته لم تتجاوز 35 ثانية .

وأظهر الفيديو لقطات مصورة لشاب يتلقى ” علقة ساخنة ” على يد مجموعة من الشباب الذين تكتلوا عليه بشارع فيصل الشهير ، فيما تعالت صوت الفتاة التي تحرش بها وتوعدت بنشر فيديو ضربه على الإنترنت وهو ماتم بالفعل .

من جانبهم تفاعل رواد ” فيسبوك ” مع الفيديو مؤيدين عقاب المتحرش وتلقينه درس لن ينساه ، وإستخدام الفيديو للإبلاغ عنه بالشرطة ليكون عبرة لغيره .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة

ونعٍم بالنشميه
بعض الورود لاتستطيع لمسها محاطه بالشوك وقد تفرز ماده تعمي العين وتذهب بالبصر-احذر تسلم-

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات

يستاهل ماجاه من اهل النخوة والحميه ,,

,, اتمنى ان لايعيدها ، واتمنى ان يعتبر به غيره حتى لاتسول له نفسه ان يفعل مافعل هاالمقرود ,,

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