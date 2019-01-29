4 خطوات أساسية للتخلص من دهون الارداف بعد الولادة

أميرة خالد(صدى):

نتيجة تكرار تجارب الحمل والولادة، قد تعاني المرأة من فقدان إطلالتها الجديدة ومظهرها المتناسق نتيجة إكتساب الوزن الزائد وتراكم الدهون في مناطق محددة في الجسم، لا سيما في الارداف.

ولإستعادة القوام الجميل، تلجأ الأمهات الى العديد من الوسائل لتنحيف منطقة أسفل الجسم بشكل فعّال ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– اللجوء الى الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي من دون شكّ الغذاء الأمثل للطفل الرضيع، إلا أن فوائدها تطال الأم أيضاً، حيث أن إرضاع الطفل طبيعياً هو وسيلة أساسية تساهم في زيادة نشاط الدورة الدموية، ما يساعد على حرق دهون الأرداف بسرعة وفعالية أكبر.

– إعتماد نظام غذائي سليم

يعتبر الغذاء الصحي من أهم العوامل التي تساعد المرأة على تخسيس الأرداف بعد الولادة، لذلك لا بدّ من الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون وبالسعرات الحرارية العالية.

وفي هذه الفترة أكثري من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لتفادي زيادة الوزن والنجاح في محاربة تراكم الدهون في منطقة الأرداف.

– الإكثار من شرب السوائل

الحصول على الكثير من السوائل والمياه هو عامل أساسي يساهم في التخلص من دهون منطقة الأرداف، لذلك يجب الحصول على 8 أكواب من المياه على الأقل يومياً .

كما ينصح بتناول الحليب الخالي من الدسم والعصائر الطبيعية، علماً أن هذه الخطوة تمدّ الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات والأملاح والمعادن، إضافة الى تعزيز القدرة على التخلص من الدهون والسموم.

– التخلص من الأرداف بالرياضة

لتخسيس الأرداف يجب الالتزام على ممارسة الرياضة، لا سيما بعد مرور أربعين يوماً على الولادة، وذلك من خلال إعتماد التمارين الخفيفة والأيروبكس لمدّة 10 دقائق يومياً فقط.