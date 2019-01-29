بالصور.. مساعدة المدير بتعليم الطائف تدشن حملة مكافحة التسول

بدرية المالكي(صدى):

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي اليوم الثلاثاء انطلاقة حملة مكافحة التسول في مدارس المحافظة، والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تفعيل الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لمكافحة ظاهرة التسول تحت شعار ” معًا ضد التسول”.

نفذ الحملة فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول بالطائف بمساندة إدارة إرشاد الطالبات، وتستضيف الانطلاقة الثانوية السابعة مقررات بمعشي، تحت إشراف مديرة إدارة الإرشاد د. إيمان الطويرقي، ومتابعة منسقة الحملة بتعليم الطائف المشرفة قبول الطويرقي، فيما شهد الانطلاقة طالبات الثانوية السابعة، وقائدات ومرشدات المدارس المرشحة، بتنظيم ومتابعة قائدة و مرشدات الطالبات بالثانوية المستضيفة .

وأشارت مساعدة المدير في كلمتها في تدشين البرنامج إلى أن الحملة تستهدف الطلاب والطالبات، بهدف توعيتهم بخطر ظاهرة التسول، وأهمية القضاء عليها، مؤكدة أنها لاتختص بوطن بعينه بل منتشرة في البلدان الغنية والفقيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، وأهم الطرق الناجحة في مكافحتها والوعي بخطورتها.

ودعت الزايدي إلى التعاون والمساهمة الجادة في محاربة ظاهرة التسول والقضاء عليها، مقدمة شكرها لشركائنا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولمكتب مكافحة التسول بالطائف، وللقائمات على التنظيم ومتابعة تفعيلها بالمدارس بإدارة إرشاد الطالبات، ولقائدة ومنسوبات الثانوية السابعة.

استعرض البرنامج التوعوي للطالبات رؤية ورسالة مكاتب التسول بوزارة التنمية الاجتماعية، ثم تعريف الحاضرات بالتسول، وحكمه في الإسلام، وأنواعه وأساليبه وأسبابه، كما استعرض البرنامج التعريف بدور مكاتب مكافحة التسول ودور الجهات الأمنية والحكومية، واختتم بتكريم مكتب مكافحة التسول بالطائف للجهات المساندة للحملة بتعليم الطائف .