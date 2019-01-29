تحذير لجميع مستخدمي أجهزة آيفون

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف خلل بالفيس تايم في هواتف ” آيفون ” التابعة لشركة ” أبل ” الأمريكية، تسمح للآخرين بالتنصت عليه وعلى مكالماته.

وتسمح تلك الثغرة لأي مستخدم لتطبيق ” فيس تايم ” بأن يتم التنصت عليه بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به في حالة رفض المستخدم اتصال الفيديو عن طريق ” فيس تايم ” يواصل التطبيق إرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال به.

و تم اكتشاف هذه الثغرة من قبل أحد مستخدمي تويتر ، قبيل 24 ساعة ،فيما وعدت شركة أبل بتصليح هذه الثغرة بإصدار تحديث جديد للبرنامج.