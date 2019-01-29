” أومتيتي ” عن عودته: الله أعلم

نواف السالم(صدى):

يعاني مدافع فريق برشلونة الفرنسي ” صامويل أومتيتي ” من إصابة بالغة تهدده بالغياب طويلاً عن ناديه ، رغم أنه لم يلعب خلال الـ4 أشهر الماضية سوى مباراه واحدة في 24 نوفمبر الماضي، أمام أتلتيكو مدريد .

ويبدو أن اللاعب نفسه لا يعلم متى سيعود إلى الملعب ، حيث قال في تصريحاته لصحيفة ” ماركا الأسبانية ” : أنا في حالة جيدة، وأركز على التعافي، وآمل في العودة قريبا ” مضيفاً : ” عودتي؟ الله فقط يعرف متى سأعود، أنا لا أعرف ” .

وتطرق ” أومتيتي ” إلى زميله ” عثمان ديمبلي ” مثنياً على آدائه ، ووضع أمله فيه للفوز بالليجا والكأس ودوري الأبطال .